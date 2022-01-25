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В правительстве сообщили о подготовке пятью странами Запада фонда помощи Украине
В конце января планируется официальный запуск международного фонда "Партнерство за сильную Украину".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Речь идет о совместной инициативе Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Швеции.
По словам главы министерства Ирины Верещук, подписание соглашения должно состояться 31 января.
Стоимость проекта - 35 миллионов фунтов стерлингов (около 47 млн долларов США), которые будут выделяться в течение трех лет. Целью деятельности фонда является поддержание долгосрочного устойчивого развития и повышения устойчивости общин, пострадавших от российской агрессии, предотвращение дальнейшей эскалации и подготовка к постепенной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Мы уже определились с основными проектами, которые будут реализованы в 2022 году. Это проекты по энергоэффективности, укреплению и состоятельности общин. Мы сейчас проводим обсуждение деталей подписания соглашения. Я очень надеюсь, что 31 января оно будет подписано", - отметила Ирина Верещук.
В Минреинтеграции отмечают, что о намерениях создать такой фонд объявили еще на 30-ю годовщину независимости Украины и подписали соответствующий документ.
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