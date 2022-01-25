США расширяют круг стран, с которыми координируют действия по Украине - Блинкен

Соединенные Штаты продолжают координацию возможных шагов в свете обострения по вине России ситуации вокруг Украины не только с НАТО и ОБСЕ, но и с более широким кругом государств, в частности, с членами Евросоюза, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать дальнейшие шаги по сдерживанию российской агрессии в более широком плане с государствами-членами ЕС в дополнение к координации с НАТО, ОБСЕ", - говорится в распространенном американским госдепом сообщении об участии Блинкена в виртуальном режиме в работе Совета ЕС по иностранным делам.

В сообщении отмечается, что госсекретарь "проинформировал своих коллег из ЕС о своем визите 18-21 января в Киев, Берлин и Женеву в рамках дипломатических усилий США по решению проблемы неспровоцированного наращивания военной мощи России вблизи и на Украине и продолжающейся агрессии против Украины".

"Госсекретарь подтвердил, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет встречено быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями. Он приветствовал усилия ЕС и государств-членов по укреплению отношений между США и ЕС и совместному решению глобальных проблем", - подчеркнула пресс-служба госдепартамента США.