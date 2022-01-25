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Клуб Экспертов продолжил серию передач о политических идеологиях
22:29 24.01.2022 |
Клуб Экспертов продолжает цикл видео-передач посвященных политическим идеологиям. Вторая передача посвящена наиболее распространенной в мире идеологии-либерализму.
Как заявил спикер передачи, эксперт-политолог Даниил Богатырев: «Этот выпуск посвящен основным особенностям либерализма как политического течения, в этом выпуске решил сделать акцент на истории либерализма и его современном состоянии».
В выпуске рассматриваются такие понятия как мещанство и формирование классов, уделено внимание формированию иерархии в обществе которое, по мнению эксперта, обусловливалось не капиталом,а именно социальным положением и смещением данных устоев.
Кроме того, подробно анализируются буржуазные революции в Европе.
В видео подробно описываются основы либерализма заложенные в трудах Джона Вока.
В выпуске эксперт-политолог Даниил Богатырев рассказывает о социальных договорах постреволюционного периода, системе распределения властей, формировании новых социальных правил жизни общества.
Также в выпуске содержится анализ трудов Адама Смитта, о либеральной экономической теории и теории невидимой руки рынка.
Канал Клуб Экспертов посвящен политологии, экономике, науке, футурологии, он содержит экспертные мнения и анализ обсуждаемых тем. Канал активно развивается и собирает мнения экспертов на самые интересные темы.
Смотрите этот выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=x7TkPUu6vw0
Подписаться на канал можно по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
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