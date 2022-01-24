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НАТО на фоне наращивания РФ военной группировки возле Украины приводит войска в боеготовность - заявление
Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение обнародовано 24 января.
"В последние дни несколько союзников делали объявления о текущем или предстоящем развертывании. Дания направляет в Балтийское море фрегат и отправит четыре истребителя F-16 в Литву для поддержки долгосрочной миссии НАТО по воздушному надзору. Испания направляет корабли в морские силы НАТО и рассматривает вариант отправки в Болгарию.
Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командование НАТО. Нидерланды отправляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля, чтобы поддержать деятельность НАТО по воздушному надзору в регионе, и готовит корабль и наземные элементы для Сил реагирования НАТО. США также сообщили, что рассматривают варианты увеличения военного присутствия на восточном фланге Альянса", - детализируют в сообщении.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО будет принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточного фланга.
"Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение ситуации в безопасности, в том числе путем усиления коллективной обороны", - отметил Йенс Столтенберг.
По информации СМИ, США рассматривают возможность отправить на восточный фланг НАТО от 1000 до 5000 военных, а также самолетов и судов. Решение должно быть принято в ближайшее время.
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