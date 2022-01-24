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Великобритания вслед за США отзывает сотрудников посольства в Киеве
Власти Великобритании вслед за США начали вывозить на родину сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил МИД в Лондоне, указав, что такое решение принято на фоне "растущей угрозы со стороны России".
Как отмечает Форин-офис, посольство Великобритании в Украине остается открытым и продолжит выполнять важную работу.
Хотя конкретных угроз британским дипломатам, по данным официальных лиц, не поступало, в Соединенное Королевство вернутся около половины персонала посольства в Киеве, отмечает медиакомпания BBC.
ЕС не видит причин для эвакуации дипломатов
В свою очередь верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для отзыва дипломатов и их семей из Украины до тех пор, пока идут переговоры с Россией. "Я не считаю, что нужно драматизировать", - заявил Боррель в Брюсселе, где 24 января проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС.
Госдепартамент США отдал распоряжение покинуть Украину семьям американцев, работающих в американском посольстве в Киеве. Причиной отъезда названа "сохраняющаяся угроза военных действий России".
Немецкая газета Bild сообщала ранее, что министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников немецкого посольства в Украине на случай эскалации ситуации в стране. В МИД ФРГ в ответ на это заявили: "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как обстоит ситуация с безопасностью персонала наших представительств в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне". В настоящее время, однако, внешнеполитическое ведомство не принимает "никаких мер по сокращению численности сотрудников посольства и членов их семей", говорилось в заявлении МИДа, опубликованном 22 января.
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