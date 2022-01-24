Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5%, у Порошенко 20,9% - соцопрос КМИС

Действующего президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 23,5% определившихся с выбором граждан Украины, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее воскресенье, за пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 20,9% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20-21 января.

* Для цих кандидатів порівняно з груднем 2021 року різниця понад похибку, тобто рейтинг кандидата статистично значущо змінився. .

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,8% определившихся с выбором респондентов, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 9,6%, за лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 9,3%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 6,8%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 5%, за экс-премьера Владимира Гройсмана – 4,3%, за лидера партии "Радикальная партия" Олега Ляшко – 3,4%, за народного депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука 2,6%, за лидера "Свободы" Олега Тягнибока – 1,1%.

По данным опроса, большинство респондентов (62,5%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 30,3%.

Исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) . Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.