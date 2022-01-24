Австрия не исключает изоляции России от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в Европейском Союзе интенсивно работают над разработкой расширенных экономических и финансовых санкций в отношении Москвы в случае вторжения в Украину.

Как передает Укринформ, об этом сообщает dpa-international.

«В случае (российской - ред.) эскалации (в Украине - ред.) будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», - сказал Шалленберг.

Он также не исключает отключения России от банковской платежной системы SWIFT.

В то же время министр заявил, что поставки российского природного газа не должны подпадать под санкции ЕС против РФ . «Мы в Европе в определенной степени зависимы от энергоресурсов из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если хотим тепла и электроэнергии», - добавил он.

По его словам, газопровод «Северный поток-2» еще не работает, поэтому его не следует использовать для создания угрозы России.

Отмечается, что австрийская нефтегазовая компания OMV является одним из инвесторов «Северного потока-2». Также неподалеку от Вены расположен важный газовый хаб, через который российский газ попадает в европейские страны.

Как известно, «Северный поток-2» - российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

В июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Америка не будет сопротивляться достройке трубы, а Германия обязуется использовать санкции в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации.

В августе компания Nord Stream 2, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.

В ноябре Немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию «Северного потока-2» как независимого оператора по транспортировке газа.

