Командующий ВМС Германии идет в отставку из-за заявления о Путине и Украине

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах был вынужден подать в отставку и уходит на пенсию на фоне скандала, вызванного его публичными заявлениями.

В ближайшее время ожидается официальное сообщение Минобороны Германии по этому поводу

Сейчас о принятом решении по поводу его отставке сообщают со ссылкой на источники немецкие издания, в частности Bild та FAZ.

По данным журналистов, 56-летний вице-адмирал уходит с военной службы, официально - по собственному желанию. В субботу он подал заявление об отставке на имя министра обороны Кристин Ламбрехт и она это заявление удовлетворила.

Ранее немецкие СМИ публиковали призыв наказать военного за неприемлемые заявления.

Шенбах выступал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. "Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал вице-адмирал.

Он также заявил, что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО, потому что она (частично) оккупирована.

"Донбасс оккупировала российская армия, или как их называют, "ополченцы". Посмотрим на Грузию, стремящуюся в НАТО. Соответствует ли она критериям? Да. Разумно ли принимать ее как члена НАТО? Нет", - сказал он, добавив, что со странами Балтии была другая ситуация, поскольку они "были суверенными до оккупации. А Украина была в СССР".

При этом Шенбах считает, что Швеция и Финляндия имеют полное право на членство в НАТО если захотят, и Россия не может этому мешать.

Немецкий вице-адмирал сказал, что Путин давит на ЕС просто потому, что может это делать, и он стремится расколоть ЕС.

"Да на самом деле он просто хочет уважения. Но боже, для нас проявить немного уважения - это ничего не стоит. Если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает. Россия - древнее и важное государство. Даже нам, Индии, Германии, Россия нужна", - сказал он.

Шенбах считает, что необходимо дать России шанс с ЕС и США быть на равных.

"Это поможет дистанцировать Россию от Китая. Потомуо что Китаю нужны ресурсы РФ. А они готовы их давать, потому что наши санкции кое-где зашли слишком далеко. Но это уже внешняя политика", - добавил он.



