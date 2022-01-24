Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации родственников работников немецкого посольства в Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По плану, в случае дальнейшего ухудшения ситуации их должны вывезти из страны.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических представительств в Украине, а также тесно контактируем с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне. Федеральное министерство иностранных дел пока не принимает никаких мер по сокращению количества сотрудников посольства или членов семей", - прокомментировали в МИДе информацию издания.

Ранее американские СМИ сообщили, что Государственный департамент США отдал приказ семьям сотрудников посольства в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник.

Напомним, глава ВМС Германии сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Кроме того, Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не дала разрешение Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.