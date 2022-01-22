США на следующей неделе могут передать России перечень своих опасений и идей, после этого возможны новые переговоры, - Блинкен

США на следующей неделе после консультаций могут передать России список своих опасений и идей, а затем - обсуждать возможность дальнейших переговоров, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я вернусь в Вашингтон сегодня во второй половине дня, чтобы проконсультироваться с президентом Байденом и нашей командой по нацбезопасности, а также членами конгресса, и затем с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

"Основываясь на сегодняшних переговорах, мы с министром Лавровом договорились о важности продолжения дипломатического процесса. Я сказал ему, что после консультаций, которые будут в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы ожидаем, что мы сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более детально в письменном виде на следующей неделе", - отметил он.

Блинкен добавил, что "мы согласились на дальнейшие переговоры после этого".