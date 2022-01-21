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Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве завершились, встреча продлилась меньше запланированного
13:58 21.01.2022 |
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершились, они продолжались 1,5 часа.
Ранее источники в российской делегации сообщали "Интерфаксу", что на встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено 2 часа. Таким образом, переговоры продолжались меньше запланированного.
Ранее сообщалось, что переговоры пройдут по инициативе американской стороны - в ходе состоявшегося 18 января телефонного разговора Лаврова и Блинкена США запросили такую встречу для получения разъяснений относительно представленных Россией предложений о гарантиях безопасности.
Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в последний рабочий день недели, на которой, как ожидалось, США и НАТО должны были представить письменные ответы на российские проекты документов о гарантиях безопасности.
Между тем, в преддверии переговоров Блинкен заявил, что не планирует в ходе встречи передавать российской стороне никаких ответов.
Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.
Ранее состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января. По итогам последних российский постпред при международных организациях в Вене Александр Лукашевич заявил, что Россия не намерена вести дискуссии по своим предложениям в ОБСЕ, так как эта организация "не обладает международно-правовым статусом и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в евроатлантике".
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