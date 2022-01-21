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Байден уточнил свое заявление по Украине: любое пересечение границы Россией будет вторжением
Президент США Джо Байден был вынужден сделать новое заявление по Украине после критики его комментариев по поводу возможного вторжения России.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.
"Я абсолютно четко все объяснил президенту Путину. Если какие-то, любые, российские подразделения переходят украинскую границу, это вторжение. Я детально обсудил с нашими союзниками, а также очень четко изложил это для президента Путина", - сказал Байден журналистам в четверг вечером.
"Пусть не будет никаких сомнений: если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену", - добавил американский президент.
19 января на пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден сказал, что Россия дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше.
После этого президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Байдена, заявив, что "незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает".
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.
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