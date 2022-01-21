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Госсекретарь США Блинкен: Риск вторжения РФ в Украину реален и высок
08:29 21.01.2022 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь предупредил об угрозе вторжения России в Украину. Риск такого развития событий реален и высок, заявил глава Госдепартамента в программе heute journal немецкого общественно-правового телеканала ZDF в четверг, 20 января.
Блинкен не обошел стороной резонансное высказывание президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена о возможности "незначительного вторжения" РФ в соседнюю страну. По словам главы Госдепа, американский лидер в своем заявлении имел в виду сценарии, которые исключают ввод российских войск в Украину, но могут привести к результатам, сходным с тем, чего пытается добиться Россия. "Например, попытку организовать государственный переворот, ведущий к смене правительства, с использованием гибридных методов и сил специального назначения", - объяснил Блинкен.
"Если российский солдат пересекает украинскую границу, это означает серьезную проблему", - отметил он. Глава Госдепа назвал такую перспективу "явным нападением на Украину, будь то один солдат или тысяча".
Минфин США готов ввести жесткие санкции в отношении Москвы
Между тем министерство финансов Соединенных Штатов готово ввести более жесткие санкции в отношении Москвы в случае российского вторжения в Украину, сообщила глава ведомства Джанет Йеллен. Однако Вашингтон рассчитывает, что Москва будет искать дипломатическое решение, добавила она. Днем ранее о возможных беспрецедентных санкциях в отношении России сообщил президент США Байден.
Отношения России и стран Запада ухудшились
Напряженность в отношениях между странами Запада и Россией в последние месяцы существенно выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.
Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема в свой состав Украины.
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