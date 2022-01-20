Почти «Джавелины» от Британии: Что за противотанковые комплексы NLAW получила Украина

Руслан Рудомский / Depo.ua

Великобритания передала Вооруженным силам Украины партию противотанковых ракетных комплексов NLAW для уничтожения танков в условиях города.

В начале недели стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине новое военное оборудование для укрепления безопасности в контексте угрозы вторжения со стороны России. А уже во вторник в Киев прибыл первый британский самолет с грузом переносных противотанковых комплексов NLAW.





На фоне информации о нежелании Германии поставлять оружие Украине, эта новость стала приятной неожиданностью. Точная модель противотанкового оружия оставалась в секрете вплоть до прибытия груза в Украину. Не говоря уже о чрезвычайной крутизне самих противотанковых комплексов, которые в мире уступают разве что американским "Джавелинам".

Что такое противотанковый комплекс NLAW

Комплекс NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) - это шведско-британский переносной противотанковый ракетный комплекс. Он был разработан шведской компанией Saab AB совместно с британским отделением компании Thales по заказу Минобороны Великобритании. Серийно производится с 2009 года и уже находится на вооружении около 10-ти стран мира.

Производство NLAW ведется на предприятии Thales Air Defence в городе Белфаст в кооперации с более чем 14 британскими компаниями. На сегодня изготовлено 20 тысяч таких ракетных комплексов. Срок хранения NLAW составляет 20 лет.

Техническое задание британского Минобороны предполагало создание современного оружия с управляемой ракетой для эффективного применения в современных условиях ведения войны. Основной задачей нового комплекса должно быть уничтожение бронетехники в ближнем бою. Дополнительной задачей должно было стать уничтожение укреплений (бункеры, дзоты и т.п.). Также оружие должно было бы быть способно к пуску из малых помещений, что присуще войне в городских условиях.

Принцип действия LAW

NLAW является ручным одноразовым противотанковым средством с эффективной дальностью стрельбы до 600 метров, а в версии с 2015 года - до 800 метров. Общий вес системы составляет 12,4 кг. При этом ракета имеет диаметр 150 мм, а калибр тандемной кумулятивной боевой части - 105 мм. Она способна поражать цели как по линии полета - в лоб (для поражения легкобронированной техники или дзотов), так и сверху (для поражения танков).





Как и Javelin, ракетный комплекс NLAW работает по принципу "выстрелил и забыл". Перед пуском наводчик с помощью прицела в течение трех секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерционным блоком ракеты, который при полете самостоятельно делает необходимые поправки, корректируя направление движения. При этом стрелку не нужно определять расстояние до цели, делать какие-либо поправки на ветер и т.д.

Также пусковая труба имеет крепление для установки каких-либо тепловизионных прицелов или прицелов ночного видения. Кроме этого, для экономии времени существует возможность производить выстрел без предварительной настройки системы наведения.

Система пуска NLAW работает в два этапа: на первом вышибной заряд выбрасывает ракету из пусковой трубы, а после преодоления нескольких метров, на безопасном для стрелка расстоянии, запускается маршевый твердотопливный ракетный двигатель. Благодаря этому пуск можно выполнять изнутри помещений, укрытий (традиционные гранатометы такой возможности не имеют).

Гарантированное бронепробивание кумулятивной частью - до 500 мм гомогенной катаной брони (у "Джавелинов" этот показатель составляет 800 мм). В действие кумулятивный снаряд приводит комбинированный активный оптическо-магнитный датчик. Датчик сконфигурирован для обнаружения типовых образцов бронетехники, способен обнаруживать технику изготовленную из сплавов алюминия.

Кроме этого, боевая часть имеет механизм самоуничтожения, срабатывающий через 5,6 секунды после пуска (за это время ракета преодолевает около 1000 метров). То есть если врагу невероятным образом удастся уклониться от ракеты с головкой самонаведения, то она все равно разорвется у него за спиной.

Что даст противотанковый комплекс NLAW украинской армии

По данным СМИ, по состоянию на 19 января с авиабазы Brize Norton в "Борисполь" были отправлены шесть самолетов C-17A Globemaster III, таким образом общее количество переданного оружия Украине может превысить 1 000 единиц.

Зная позицию по таким вопросам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, можно не сомневаться, что они поедут не на склады Минобороны или полигоны поближе к западной границе, как это делалось раньше, а сразу в воинские части и на передовую.

Переносные ракетные комплексы NLAW станут отличным дополнением к уже имеющимся на вооружении комплексам Javelin. Но если "Джавелины" более мощны и предназначены скорее для противотанковых боев на открытой местности, то NLAW заточены на работу в условиях жилой застройки (вместе с тем, никто не запрещает использовать NLAW и на подступах к городам).

То есть если дойдет до полномасштабного российского вторжения и врага не удастся остановить на подступах к городам, то в городах его будет ждать отнюдь не дружеская встреча. По большому счету солдат с ракетным комплексом NLAW может находиться в любом окне любого дома, а точность попадания управляемой ракеты составляет почти 100%.

Хотя, конечно, хочется верить, что до этого не дойдет. Ведь основная задача любого оружия в наше время - сдерживание врага от плохих замыслов. То есть, зная, что вооруженные силы Украины имеют на вооружении такие управляемые противотанковые ракеты, враг может не отважиться на агрессию.