Финансовые новости
- |
- 19.01.22
- |
- 21:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко
21:05 19.01.2022 |
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на справедливость в рассмотрении дела в отношении пятого президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко.
"Я не могу комментировать детали этого дела. Но очень важно, чтобы в этом или в любом другом судебном рассмотрении все было законно, чтобы судьи были независимыми, чтобы было правовластие, чтобы все было без страха и упрека, чтобы не было избирательного судебного преследования. Это общее правило, которое применяется везде", - сказал Блинкен в интервью "Голосу Америки".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
ТОП-НОВОСТИ
|Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год
|Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев
|Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?
|Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в ФРГ состоится 18-20 января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко
|Госсекретарь США: мы будем действовать скоординировано и целенаправленно, чтобы РФ почувствовала последствия агрессии
|США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году – Блинкен
|В МИД РФ снизили уровень требований по нерасширению НАТО
|Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
|В Европарламенте увидели угрозу выборочного правосудия в деле Порошенко
Это интересно
|В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда
|Подрядчик Dell, Apple и Amazon остановил производство на Тайване из-за нового витка пандемии
|Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
|TSMC и MediaTek в этом году собираются нанять не менее 10 тысяч инженеров
|Британская World Mobile привезла на Занзибар интернет на дирижаблях
|LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно
|Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд на волне интереса к электрификации транспорта