Госсекретарь США: мы будем действовать скоординировано и целенаправленно, чтобы РФ почувствовала последствия агрессии

США и союзники будут действовать скоординировано и целенаправленно, чтобы РФ почувствовала последствия агрессии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень интенсивно работаем как в правительстве США, так и координируем свои действия с нашими союзниками и партнерами в ЕС, чтобы вместе разработать обширный пакет санкций, что включает то, что мы не делали раньше, включая в 2014 году. И это делаем не только мы, но и Группа семи, ЕС, НАТО. Мы говорим России, что Россия будет иметь большие последствия, если она вступит в дальнейшую агрессию против Украины", - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, это включит финансовый компонент, экономический компонент, экспортно-контрольный компонент и т.д.

"Мы работаем не только в тесных консультациях с европейскими странами и институциями, а также в местах, где до этого не должно было дойти. Я надеюсь, что этого не случится. Но если до этого дойдет, мы будем действовать сильно, скоординировано, чтобы РФ почувствовала последствия", - подчеркнул Блинкен.