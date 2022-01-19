В Европарламенте увидели угрозу выборочного правосудия в деле Порошенко

В Европейском парламенте призывают провести судебное слушание дела бывшего президента Петра Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.

Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольда Ващиковского, текст которого находится в распоряжении "Европейской правды".

"Печерский районный суд Киева начал слушания по делу экс-президента Петра Порошенко, которому предъявляют очень серьезные обвинения, в частности в государственной измене и пособничестве террористическим организациям. Это произошло в критический момент для Украины, поскольку страна столкнулась с очередной серьезной угрозой дальнейшей эскалации российской агрессии, о чем свидетельствует военное наращивание российских войск вдоль ее границ", - говорится в заявлении.

По его словам, стратегическое партнерство между ЕС и Украиной основывается на общих ценностях и стремлении поддерживать наивысший уровень международных стандартов, поэтому в Европарламенте ожидают, что украинские власти будут проводить все производства с соблюдением этих ценностей и стандартов, среди которых прозрачность судебных процедур, надлежащий процесс, независимость и беспристрастность судебной власти.

"Украине необходимо положить конец продолжающемуся замкнутому кругу выборочного правосудия, которое используется против ее бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам со стороны России", - заявил Ващиковский.

В заявлении отмечается, что ослабление слаженности и устойчивости украинского общества сыграет только на руку тем, кто стремится ослабить и подорвать его расколами, гибридными атаками, дезинформацией, открытыми военными угрозами и военной агрессией.

"Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсичной политической поляризации и внутриполитической борьбы, и сможет защитить свое единство и решимость противостоять любым дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее со стороны путинской России", - говорится в заявлении.

Отметим, что 19 января в Печерском суде запланировано избрание меры пресечения Порошенко.

Напомним, в декабре Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.