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В Европарламенте увидели угрозу выборочного правосудия в деле Порошенко
14:57 19.01.2022 |
В Европейском парламенте призывают провести судебное слушание дела бывшего президента Петра Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.
Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольда Ващиковского, текст которого находится в распоряжении "Европейской правды".
"Печерский районный суд Киева начал слушания по делу экс-президента Петра Порошенко, которому предъявляют очень серьезные обвинения, в частности в государственной измене и пособничестве террористическим организациям. Это произошло в критический момент для Украины, поскольку страна столкнулась с очередной серьезной угрозой дальнейшей эскалации российской агрессии, о чем свидетельствует военное наращивание российских войск вдоль ее границ", - говорится в заявлении.
По его словам, стратегическое партнерство между ЕС и Украиной основывается на общих ценностях и стремлении поддерживать наивысший уровень международных стандартов, поэтому в Европарламенте ожидают, что украинские власти будут проводить все производства с соблюдением этих ценностей и стандартов, среди которых прозрачность судебных процедур, надлежащий процесс, независимость и беспристрастность судебной власти.
"Украине необходимо положить конец продолжающемуся замкнутому кругу выборочного правосудия, которое используется против ее бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам со стороны России", - заявил Ващиковский.
В заявлении отмечается, что ослабление слаженности и устойчивости украинского общества сыграет только на руку тем, кто стремится ослабить и подорвать его расколами, гибридными атаками, дезинформацией, открытыми военными угрозами и военной агрессией.
"Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсичной политической поляризации и внутриполитической борьбы, и сможет защитить свое единство и решимость противостоять любым дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее со стороны путинской России", - говорится в заявлении.
Отметим, что 19 января в Печерском суде запланировано избрание меры пресечения Порошенко.
Напомним, в декабре Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
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