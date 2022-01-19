Лондон на этой неделе поставил в Украину тысячи легких противотанковых ракет - замминистра обороны Великобритании

"Великобритания на этой неделе передала тысячи оборонительных легких противотанковых ракет Украине", - приводит его слова BBC.
Хиппи отметил важность мирного, дипломатического решения кризиса вокруг Украины. "Не нужен тот кошмар (вооруженный конфликт - ИФ), который может начаться всего через несколько дней или недель", - сказал он.
Днем ранее украинское Министерство обороны сообщило, что в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании в виде новых легких противотанковых средств.
Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.