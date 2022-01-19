Ситуация вокруг Украины является приоритетной, заявляют в МИД Великобритании

Развитие ситуации в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для внешнеполитического ведомства Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

"Складывающаяся ситуация в Украине и вокруг нее является главным приоритетом для МИД, и, как и следовало ожидать, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на любые события", - заявил изданию представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ясно дала понять, что агрессия России в отношении Украины неприемлема и неспровоцирована, и что любое вторжение будет сопряжено с серьезными последствиями и издержками.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сотрудникам МИД Великобритании сказали быть готовыми перейти в "кризисный режим" в кратчайшие сроки из-за возможного обострения ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что в случае необходимости чиновники и дипломаты будут переведены для работы над политикой в отношении России и Украины, а также для определения реакции Великобритании на любой дальнейший всплеск напряженности, включая сдерживание и санкции.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.

В Вашингтоне неоднократно говорили о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы Swift.