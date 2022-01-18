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США не отказывались от идеи отключить РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину
22:08 18.01.2022 |
США не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от международной платежной системы SWIFT, если Кремль пойдет на новое вторжение в Украину.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос СМИ.
Её попросили прокомментировать информацию европейских СМИ о том, что США и ЕС якобы больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.
"Ни от каких вариантов не отказывались. Мы продолжаем тесные консультации с европейскими партнерами по поводу серьезных последствий для России, если она начнет новое вторжение в Украину", - ответила Джен Псаки.
Накануне немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники написало, что США и ЕС не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.
Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.
Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от SWIFT в случае новой агрессии против Украины, считая, что это нанесет слишком сильный удар не только по РФ.
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