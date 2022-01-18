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Канада отправила в Украину отряд спецназовцев на фоне угрозы РФ - СМИ
Министерство обороны Канады направило отряд сил специального назначения в Украину на фоне роста напряженности между НАТО и Россией.
Об этом сообщает канадский телеканал Global News, сообщает "Европейская правда".
Присутствие канадского спецназа является частью попыток союзников НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.
По словам источников, подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.
Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтвердили присутствие спецназа в Украине, кроме как заявляют, что бойцы спецназа вовлечены в более широкую помощь Канады Украине.
"(Командование сил специальных операций Канады) является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке Сил безопасности Украины", - заявила представитель командования специальных операций майор Эмбер Бино.
Бино отметила, что канадский спецназ предоставляет подготовку, а также "экспертизу инструкторов и руководства" украинским коллегам с 2020 года, хотя источники сообщили Global News, что последний контингент спецназа, выехавшего в Украину примерно 9 января, не проводит учебу.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли отправилась в воскресенье с недельным визитом в Киев, чтобы подтвердить поддержку Оттавой украинского суверенитета.
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