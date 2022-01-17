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Расследователи CIT сообщили о переброске «Искандеров« на запад России
09:10 17.01.2022 |
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях несколько видео, из которых сделала вывод о переброске ракетных комплексов "Искандер" из Восточного военного округа на запад России. Об этом CIT сообщила в субботу, 15 января.
По данным расследователей, видео, появившиеся в соцсетях 11 и 13 января, были сняты на Урале и Дальнем Востоке. Аналитики CIT полагают, что на записях присутствуют пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и ракеты комплекса "Искандер". Железнодорожные составы выехали из Улан-Удэ и Биробиджана, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады, утверждают расследователи. "О переброске 107-й ракетной бригады "в Украину" также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой", - указывается далее.
Минобороны РФ объяснило переброску частей и соединений "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации". В CIT поставили это утверждение под сомнение. "Во-первых, до учений "Восток-2022", в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев", - указали расследователи. "Во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями", - подчеркивается в сообщении.
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