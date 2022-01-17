НАТО поможет Украине усилить кибербезопасность

НАТО после масштабной хакерской атаки на правительственные сайты в Украине пообещала Киеву усилить сотрудничество в области кибернетической безопасности. Тем самым Североатлантический альянс, как подчеркнул в пятницу, 14 января, его генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, решил отреагировать на инцидент.

"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усиленном киберсотрудничестве, которое, помимо прочего, предусматривает доступ Украины к платформе НАТО для обмена информацией о вредоносных программах", - заявил Столтенберг. Он напомнил, что Североатлантический альянс уже много лет сотрудничает с Украиной в целях укрепления ее кибербезопасности.

Европейский Союз и правительство ФРГ тоже объявили, что поддержат Украину в этой сфере. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза во французском Бресте заявил, что ЕС мобилизует все средства для поддержки Киева. Помимо технической помощи для Украины, запланировано экстренное заседание Комитета ЕС по политике и безопасности.

Кибератака на правительственные сайты Украины

В ночь на 15 января неизвестные злоумышленники атаковали сайты Минобрнауки, Минагрполитики и МИД Украины и разместили там обращение к гражданам страны с угрозами на украинском, русском и польском языках. Хотя эта атака произошла в условиях напряженности между Россией и Украиной, Киев пока не стал предъявлять обвинения Москве. В то же время в Польше чиновники указали на Россию как возможный источник нападения.