Глава датской дипломатии посетит Украину 15-16 января

"Визит Йеппе Кофода призван подтвердить поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что во время визита украинская и датская стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.
"16 января глава датской дипломатии посетит линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомится с актуальной ситуацией безопасности, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения", - отмечают в МИД.