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В Европарламенте обсудят ситуацию с Украиной и РФ, возможно, Порошенко – СМИ
16:18 13.01.2022 |
Комитет по иностранным делам Европарламента 17 января планирует дебаты по вопросу Украины и России, а также, вероятно, будут обсуждать ситуацию вокруг депутата и экс-президента Петра Порошенко.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Комитет Европарламента по иностранным делам проведет дебаты по Украине и России 17 января. Вероятно, будут обсуждать также будущее бывшего президента Петра Порошенко, потому что несколько европарламентариев вчера провели встречи с ним в Брюсселе", - написал Джозвяк в своем Twitter.
Как сообщала "Украинская правда", именно 17 января Петр Порошенко планировал возвращение в Украину авиарейсом из Варшавы.
Пятому президенту Украины и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
В ДБР заявили, что мера пресечения ему будет избираться в день возвращения в Украину.
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