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В РФ заявили, что не пойдут на компромисс c НАТО: «свободы выбора нет в международных отношениях»
08:31 13.01.2022 |
Россия не собирается идти на компромиссы относительно своих требований о прекращении политики открытых дверей НАТО и предоставления юридических гарантий дальнейшего непродвижения Альянса на восток.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Этот элемент должен присутствовать, это абсолютный императив... Мы ни о каких компромиссах не говорим", - сказал Грушко.
"Часто говорят, что это свобода выбора, но свобода выбора не существует в международных отношениях в том плане, как ее понимают наши натовские партнеры. Потому что свобода выбора на пути осуществления своей безопасности не должна осуществляться таким образом, чтобы ущемлять законные интересы безопасности других. А членство в военных союзах должно учитывать интересы безопасности других, это прямые требования международных обязательств во многих документах", - добавил он.
"Такая попытка НАТО толковать принцип неделимости безопасности как распространяющийся только на стран-членов для нас абсолютно неприемлем. И этот принцип, если он так толкуется, будет создавать дополнительные риски... Мы ни о каких компромиссах не говорим", - добавил он.
Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.
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