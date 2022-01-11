США одобрили выделение Украине дополнительной оборонной помощи на $200 млн - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в конце декабря незаметно санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $200 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Пакет мер безопасности санкционировал поставку большей части того же оборонительного оборудования, которое США предоставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование", - отмечает телеканал.

Уточняется, что пакет был одобрен всего за несколько недель до запланированных переговоров между США и Россией.

При этом, по словам источников телеканала, администрация уведомила Конгресс о новом разрешении только в начале этого месяца. Некоторые чиновники узнали об этом по засекреченным каналам, добавили собеседники.

Как отметили источники телеканала, вероятно, администрация Байдена не хотела привлекать внимания к новому пакету помощи в преддверии переговоров с Россией на этой неделе.

Госдепартамент США заявил, что помощь будет продолжаться, но отказался обсуждать конкретные детали.

"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы оказали Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются, как и в последние несколько недель, и в ближайшие недели запланировано еще больше поставок", - сказал представитель Госдепартамента.