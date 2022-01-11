РФ не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников - Госдеп

России не стоит недооценивать силу возможных рычагов воздействия на нее, имеющихся у США и их союзников, заявил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Не стоит недооценивать то, какие рычаги воздействия есть у нас, какие коллективные рычаги есть у нас (с союзниками - ИФ)", - сказал он на брифинге.

Так Прайс ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва призывает Вашингтон проявить максимальную ответственность и не недооценивать риски возможного усиления конфронтации.

"Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент. Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя", - сказал Рябков журналистам в Женеве по итогам российско-американских консультаций.