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Принцип «открытых дверей» НАТО не подлежит обсуждению - Шерман
Замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров России и США в Женеве заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.
"Мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США", - заявила Шерман в ходе телефонного брифинга.
Она отметила, что США при контактах с РФ не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе без Европы и о НАТО без НАТО.
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