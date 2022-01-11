Финансовые новости
- |
- 11.01.22
- |
- 04:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Столтенберг: НАТО не откажется от перспективы членства Украины
Несмотря наобострение отношений с Россией, Североатлантический альянс не намерен отказываться от перспективы вступления в него Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Вступление Украины в НАТО является решением только этой страны и государств-членов альянса, указал он в понедельник, 10 января, в Брюсселе.
Киев "имеет право защищаться", и НАТО ему в этом поможет, заявил Столтенберг перед переговорами с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной. Комментируя намеченные на тот же день переговоры США и РФ Женеве, а также последующие встречи в Брюсселе и Вене, глава НАТО заявил о "важной неделе для безопасности Европы". Вместе с тем он призвал не ожидать слишком многого от данных консультаций. "Было бы нереалистичным считать, что до конца этой недели все проблемы будут решены", - указал он.
Одновременно Столтенберг в очередной раз призвал Россию воздержаться от военной агрессии в отношении Украины. Такое решение будет иметь непредвиденные политические и экономические последствия, подчеркнул он.
"Дипломатический марафон" по урегулированию конфликта с РФ
В понедельник в Женеве проходят двусторонние переговоры представителей США и России Уэнди Шерман и Сергея Рябкова. Накануне заместитель госсекретаря США и замминистра иностранных дел РФ провели предварительные консультации, которые продолжались два часа. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, в ходе встречи Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.
Еще через два дня - впервые с конца 2019 года - состоится заседание Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а на 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 9 января прошла предварительная часть переговоров с США по вопросам безопасности.
Власти РФ, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Они требуют юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в его состав.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
|Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Игра нервов. Посадит ли Зеленский Порошенко в СИЗО
|РФ не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников - Госдеп
|В Пентагоне не видят признаков существенного ослабления концентрации сил РФ близ Украины
|Принцип «открытых дверей» НАТО не подлежит обсуждению - Шерман
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Столтенберг: НАТО не откажется от перспективы членства Украины
Это интересно
|Электромобили Mercedes-Benz оснастят солнечными батареями с 2024 года
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — среди лидеров новый претендент на трон
|BMW рассказала, как моментально меняет цвет кузова автомобиля — с помощью электронных чернил
|NVIDIA пообещала справиться с дефицитом видеокарт во второй половине года
|Mercedes-Benz Vision EQXX: 1000 км без подзарядки и бортовая электроника на нейросетях третьего поколения
|К 2025 году Toyota выпустит собственную операционную систему Arene для автомобилей