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Дионисий Галикарнасский
Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела
Суд раскрыл подробности дела с перевозкой сотрудниками украинского посольства в Польше иностранной валюты, золота и контрабандных сигарет.
Об этом сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на полный текст постановления от 9 декабря.
Суд решил конфисковать все, что нарушитель пытался тайно перевезти - 68 835 евро, 140 230 долларов США, 12 100 польских злотых, а также 327 позиций ювелирных изделий из золота (в том числе со вставками), гранулята из золота, золотых слитков, монет и лома из золота.
Также суд оштрафовал мужчину в размере 100% стоимости товаров - на 26,8 млн грн.
Согласно законодательству, обвиняемым по делу выступает водитель транспортного средства, осуществлявший перевозку груза. В то же время по делу фигурируют и другие лица, в частности, и дипломатический курьер с направлением во Львов из Варшавы.
Остальные подробности дела раньше не были известны.
Теперь выяснилось, что ювелирные изделия и валюта перевозились в машине посольства Украины в Польше под видом дипломатической почты.
Когда изъятое имущество арестовывали, представитель посольства Украины в Польше на судебное заседание не явился. Суд только получил заявление, в котором представитель посольства просил с целью обеспечения нормального функционирования дипломатического учреждения и транспортного обеспечения ряда неотложных мер международного характера отдать микроавтобус на ответственное хранение в посольство.
Водителя 1 апреля прошлого года уволили с работы в посольстве "в связи с совершением дисциплинарного проступка". Когда его судили за административное правонарушение (перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенной границы), то он отказался от дачи каких-либо объяснений.
Как сообщалось, в микроавтобусе, который остановили для проверки 28 февраля 2021 года, были водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.
"По результатам проведенного обыска обнаружено и изъято 140 000 долларов США, 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота, 8826 блоков с сигаретами", - отметили в ГБР.
Следует отметить, что в судебном решении идет речь о 14 килограммах золота, тогда как в сообщении ГБР фигурировала информация о 16 килограммах. В судебном решении также не упомянуты контрабандные сигареты.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил об отзыве двух сотрудников украинского посольства в Польше, подозреваемых в коррупции.
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