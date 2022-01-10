Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией о безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

"Я не думаю, что мы увидим какие-нибудь прорывы в ближайшую неделю", - сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.

По его словам, на переговорах США смогут представить свою позицию.

"Россияне сделают то же самое... и мы посмотрим, есть ли основания двигаться вперед", - сказал он.

Блинкен отметил, что всякий прогресс будет зависеть от действий обеих сторон на переговорах. Он выразил надежду, что переговоры предотвратят перспективу нового вторжения России в Украину.

Комментарии Блинкена по поводу предстоящих переговоров перекликаются с жесткой линией России о том, что она не пойдет на какие-либо уступки под давлением США на переговорах по украинскому кризису на этой неделе.

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.