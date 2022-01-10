Страны НАТО продемонстрировали единство по отношению к России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о "реальном" риске вторжения России в Украину. "Риск конфликта реален", - заявил он в пятницу, 7 января, после видеоконференции с министрами иностранных дел стран-членов НАТО. "Агрессивные действия России серьезно подрывают правила безопасности в Европе", - добавил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО готова обсуждать с Россией контроль за вооружениями, однако не намерена вводить односторонние ограничения. По его словам, альянс не должен оказаться в ситуации, при которой в НАТО были бы "второсортные" члены, которых ей было бы не разрешено защищать.

НАТО будет "участвовать в искреннем и принципиальном диалоге" с Россией, но "мы должны быть готовы к возможности провала дипломатии", - продолжил Столтенберг.

"Украина имеет право на защиту"

В ходе сессии главы МИД стран НАТО "подтвердили свое единство в ответе на российскую агрессию против Украины", указал генсек. Комментируя требование России о том, чтобы Украина не была допущена в альянс, он отметил недопустимость того, чтобы Россия ставила НАТО односторонние условия. "Украина является суверенной, независимой страной и имеет право на защиту", - заявил Столтенберг.

В преддверии Совета НАТО - Россия члены альянса подчеркнули необходимость в дипломатии, диалоге и деэскалации, говорится в сообщении миссии США в НАТО в Twitter.

Заседание Совета НАТО-Россия

12 января впервые за два с половиной года пройдет заседание Совета НАТО - Россия на уровне послов. В альянсе полагают, что Москва специально нагнетает ситуацию на границах с Украиной, чтобы угроза возможного вторжения подстегнула НАТО к уступкам.

Россия требует от НАТО отказаться от военной активности на территории бывших постсоветских государств и дальнейшего расширения на восток, в частности, от планов принятия в альянс Украины.