ФРГ и США едины в осуждении агрессии России в отношении Украины

Если эскалация напряженности близ границ Украины продолжится, Москве должны грозить серьезные "дипломатические и экономические последствия", заявила в среду, 5 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в Вашингтоне на первой после вступления в должность встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Говоря о предстоящих 10 января в Женеве переговорах США и России по конфликту вокруг Украины, Бербок подчеркнула, что не может быть "никаких решений о безопасности в Европе без (участия в этих переговорах. - Ред.) Европы".

"США - ближайший партнер ЕС, наши трансатлантические связи - ключ к миру и безопасности. Мы договорились о тесном сотрудничестве в отношении России. Диалогу нет альтернативы", - написала глава МИД ФРГ в своем микроблоге Twitter, поблагодарив госсекретаря США "за теплый прием в заснеженном Вашингтоне".

Расхождения США и ФРГ по вопросу поставок оружия Киеву

В свою очередь, Блинкен заверил, что в Вашингтоне, как и в Берлине, видят в действиях России "непосредственный и не терпящий отлагательств вызов для мира и стабильности в Европе". В то же время США намерены и дальше продолжить поставки в Украину оборонительного оружия, а в случае российской агрессии готовы нарастить такие поставки.

В этом позиция Берлина отличается от американской: там по-прежнему не рассматривают возможность экспорта оружия в Украину. Германия помогла Украине при строительстве военного госпиталя, отметила Бербок.

"Северный поток - 2"

Кроме того, участники встречи затронули тему завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам Блинкена, трудно представить, что "газ будет течь, что газопровод будет введен в эксплуатацию, если Россия возобновит военную агрессию против Украины". Как указала Бербок, если Россия будет использовать энергетику как оружие, Берлин вместе с партнерами по ЕС "совместно предпримут эффективные меры против этого".

Позиция ЕС и требования РФ

В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину. "Нет безопасности в Европе без безопасности Украины", - подчеркнул Боррель, посетив линию разграничения в Луганской области Украины.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров с НАТО и США о "гарантиях безопасности". РФ требует от Североатлантического альянса отказаться от расширения на восток и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.