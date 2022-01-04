«А-95» заявляет о незаконном преследовании со стороны органов прокуратуры

Консалтинговая группа «А-95» заявляет о давлении со стороны Подольской окружной прокуратуры г. Киева, которая уже полгода расследует инспирированное уголовное дело против владельца и менеджмента компании. Об этом говорится в заявлении группы.

В «А-95» уверены в заказном происхождении данного дела, инициированного в ответ на активную работу экспертов «А-95» по освещению работы нелегального рынка нефтепродуктов.

Отмечается, что поздно вечером 30 декабря 2021 года сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по поручению прокурора Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Сезонова вручили директору Консалтинговой группы «А-95» Сергею Куюну и его брату Артему Куюну повестки на допрос на 5 января 2022 года в рамках расследования уголовного производства по «налоговым» статьям. Анализ материалов дела однозначно указывает на заказной и противозаконный характер данного расследования.

В частности, поводом для начала расследования минувшим летом послужила жалоба неизвестного лица, в материалах фигурируют некие свидетели, которые представителям компании также неизвестны. Расследование ведется в рамках старого уголовного дела, в котором фигурирует несколько десятков компаний, с которыми Консалтинговая группа «А-95» никогда не имела отношений.

«Самым абсурдным является обвинение в «завладении бюджетными средствами» путем минимизации налоговых обязательств. Следователи и прокуроры считают весь налоговый кредит по НДС за 2019-2020 годы в сумме 3,7 млн грн «фиктивным» и неуплаченным в бюджет путем проведения бестоварных операций», - говорится в заявлении.

Официальная отчетность «А-95» показывает: за указанный период «живыми деньгами» было заплачено 3,1 млн грн НДС, что составило 70 и 77% от суммы обязательств в 2019-2020 годах соответственно. В 2021 году данный показатель составил 88%. Остальные обязательства были перекрыты производственными затратами, о чем среди прочего свидетельствуют документы, которые были изъяты во время обысков летом 2021 года.

«Мы открыты, но «налоговую» статистику прокуроры у нас не запрашивают, хотя она могла бы дать ответы на все вопросы. Вместо этого они проводят обыски, рассылают запросы нашим контрагентам, вызывают на допросы. Это однозначно свидетельствует о целенаправленном давлении на компанию», - заявил Сергей Куюн.

По его словам, несмотря на выигранные суды и множественные ходатайства, прокуроры Подольской окружной прокураторы отказываются возвращать изъятые во время обысков технику и документы, что не позволяет возобновить полноценную деятельность и ставит под угрозу подготовку отчетности компании за 2021 год.

В «А-95» уверены, что причиной активности прокуроров является активная работа компании по освещению деятельности теневого рынка нефтепродуктов - импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей, нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах с применением запрещенного в Европе и США вещества ММА (монометиланилин), нарушений кассовой дисциплины на АЗС при продаже топлива за наличные посредством выдачи фиктивных чеков.

В 2021 году на основе данных Государственной налоговой службы Украины ООО «Консалтинговая группа «А-95» составило рейтинг уплаты налогов крупнейшими сетями АЗС, показав сети с минимальной налоговой нагрузкой: «БРСМ-Нафта», Avantage 7, Sun Oil и Motto.

«Наша активная работа с профильными ассоциациями, парламентским Комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, рабочей группой по детенизации рынков подакцизных товаров при МВД дала результат в виде ощутимого увеличения налоговых поступлений от торговли нефтепродуктами. Только по сети «БРСМ» в 2021 году рост бюджетных выплат составит 100%, или более 150 млн грн. Но это только начало, потенциал нелегального топливного роста огромен - минимум 20 млрд грн в год, и «теневики» будут делать все, чтобы эта работа остановилась. К сожалению, для этого используются методы с незаконным привлечением силовиков, от которых налогоплательщики ждут иной работы», - заявил С.Куюн.

Консалтинговая группа «А-95» заявляет о своей открытости для любых запросов государственных органов и приверженности курсу дальнейшей детенизации рынка нефтепродуктов.

«Мы призываем Генеральную прокуратуру Украины дать оценку действиям Подольской окружной прокуратуры г. Киева и не допустить дальнейшую компрометацию правоохранительной системы страны», - заявили в компании.

Как сообщал enkorr, 13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в г. Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы «А-95» и по адресам проживания менеджмента - Сергея и Артема Куюнов. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.

Адвокат и партнер практики криминального права и защиты бизнеса юридической компании Arzinger Юрий Сухов, комментируя обыски в «А-95», заявил, что проводимые силовыми структурами следственные действия такими методами до сих пор остаются инструментом оказания давления на деятельность бизнеса в Украине.

Из-за превышения полномочий по делу Консалтинговой группы «А-95» был снят с должности начальник следствия нацполиции Подольского района Киева.

Сергей Куюн считает, что заказчиком сфабрикованного дела является группа «БРСМ», незаконную деятельность которой активно расследуют и освещают «А-95» и сайт enkorr.