«А-95» заявляет о незаконном преследовании со стороны органов прокуратуры

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«А-95» заявляет о незаконном преследовании со стороны органов прокуратуры

15:58 04.01.2022 |

Политика

 

Консалтинговая группа «А-95» заявляет о давлении со стороны Подольской окружной прокуратуры г. Киева, которая уже полгода расследует инспирированное уголовное дело против владельца и менеджмента компании. Об этом говорится в заявлении группы.

В «А-95» уверены в заказном происхождении данного дела, инициированного в ответ на активную работу экспертов «А-95» по освещению работы нелегального рынка нефтепродуктов.

Отмечается, что поздно вечером 30 декабря 2021 года сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по поручению прокурора Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Сезонова вручили директору Консалтинговой группы «А-95» Сергею Куюну и его брату Артему Куюну повестки на допрос на 5 января 2022 года в рамках расследования уголовного производства по «налоговым» статьям. Анализ материалов дела однозначно указывает на заказной и противозаконный характер данного расследования.

В частности, поводом для начала расследования минувшим летом послужила жалоба неизвестного лица, в материалах фигурируют некие свидетели, которые представителям компании также неизвестны. Расследование ведется в рамках старого уголовного дела, в котором фигурирует несколько десятков компаний, с которыми Консалтинговая группа «А-95» никогда не имела отношений.

«Самым абсурдным является обвинение в «завладении бюджетными средствами» путем минимизации налоговых обязательств. Следователи и прокуроры считают весь налоговый кредит по НДС за 2019-2020 годы в сумме 3,7 млн грн «фиктивным» и неуплаченным в бюджет путем проведения бестоварных операций», - говорится в заявлении.

Официальная отчетность «А-95» показывает: за указанный период «живыми деньгами» было заплачено 3,1 млн грн НДС, что составило 70 и 77% от суммы обязательств в 2019-2020 годах соответственно. В 2021 году данный показатель составил 88%. Остальные обязательства были перекрыты производственными затратами, о чем среди прочего свидетельствуют документы, которые были изъяты во время обысков летом 2021 года.

«Мы открыты, но «налоговую» статистику прокуроры у нас не запрашивают, хотя она могла бы дать ответы на все вопросы. Вместо этого они проводят обыски, рассылают запросы нашим контрагентам, вызывают на допросы. Это однозначно свидетельствует о целенаправленном давлении на компанию», - заявил Сергей Куюн.

По его словам, несмотря на выигранные суды и множественные ходатайства, прокуроры Подольской окружной прокураторы отказываются возвращать изъятые во время обысков технику и документы, что не позволяет возобновить полноценную деятельность и ставит под угрозу подготовку отчетности компании за 2021 год.

В «А-95» уверены, что причиной активности прокуроров является активная работа компании по освещению деятельности теневого рынка нефтепродуктов - импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей, нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах с применением запрещенного в Европе и США вещества ММА (монометиланилин), нарушений кассовой дисциплины на АЗС при продаже топлива за наличные посредством выдачи фиктивных чеков.

В 2021 году на основе данных Государственной налоговой службы Украины ООО «Консалтинговая группа «А-95» составило рейтинг уплаты налогов крупнейшими сетями АЗС, показав сети с минимальной налоговой нагрузкой: «БРСМ-Нафта», Avantage 7, Sun Oil и Motto.

«Наша активная работа с профильными ассоциациями, парламентским Комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, рабочей группой по детенизации рынков подакцизных товаров при МВД дала результат в виде ощутимого увеличения налоговых поступлений от торговли нефтепродуктами. Только по сети «БРСМ» в 2021 году рост бюджетных выплат составит 100%, или более 150 млн грн. Но это только начало, потенциал нелегального топливного роста огромен - минимум 20 млрд грн в год, и «теневики» будут делать все, чтобы эта работа остановилась. К сожалению, для этого используются методы с незаконным привлечением силовиков, от которых налогоплательщики ждут иной работы», - заявил С.Куюн.

Консалтинговая группа «А-95» заявляет о своей открытости для любых запросов государственных органов и приверженности курсу дальнейшей детенизации рынка нефтепродуктов.

«Мы призываем Генеральную прокуратуру Украины дать оценку действиям Подольской окружной прокуратуры г. Киева и не допустить дальнейшую компрометацию правоохранительной системы страны», - заявили в компании.

Как сообщал enkorr, 13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в г. Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы «А-95» и по адресам проживания менеджмента - Сергея и Артема Куюнов. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.

Адвокат и партнер практики криминального права и защиты бизнеса юридической компании Arzinger Юрий Сухов, комментируя обыски в «А-95», заявил, что проводимые силовыми структурами следственные действия такими методами до сих пор остаются инструментом оказания давления на деятельность бизнеса в Украине.

Из-за превышения полномочий по делу Консалтинговой группы «А-95» был снят с должности начальник следствия нацполиции Подольского района Киева.

Сергей Куюн считает, что заказчиком сфабрикованного дела является группа «БРСМ», незаконную деятельность которой активно расследуют и освещают «А-95» и сайт enkorr.
По материалам: EnKorr
 

ПО РУБРИКАМ

16:01 Минфин обнародовал перечень уполномоченных банков для выплаты пенсий

15:53 Украина в I кв.-2022 пять раз предложит ОВГЗ в долларах и один раз – в евро

14:00 НБУ на прошлой неделе на межбанке купил $5 миллионов и продал $4 миллиона

13:41 Коммерческие помещения в составе жилых комплексов подорожали на 15%, - эксперт

13:04 Золото дорожает после падения по итогам первой сессии 2022 года

12:54 Доллар дорожает к иене 4 января до максимума почти за шесть лет

12:50 Фондовые биржи АТР 4 января закрылись в основном ростом

12:47 Госказначейство встретило 2022 год с 15,6 млрд грн на ЕКС, в декабре остатки на ЕКС увеличились на 3,6 млрд

12:41 Справочный курс гривны 4 января понижен на 3,05 коп до 27,2984 грн/$1

12:36 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.12.21

11:06 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.01.2022

11:05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.01.22

10:59 Остаток средств на корсчетах банков 31.12.21

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.12.2021

08:30 Ярославский увеличил свою долю в страховой компании «Оранта» до 72%

• дальше…

10:40 Франция сделала контрацептивы бесплатными для женщин до 25 лет

10:31 США полностью вывели войска из Ирака

09:38 Новым генсеком ОПЕК стал представитель Кувейта

08:59 Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса

08:18 Журналист Цимбалюк покинул Россию из-за угрозы личной безопасности

30.12 Group DF Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании

30.12 Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

30.12 Российские банки обяжут передавать биометрию клиентов государству

30.12 МИД РФ предлагает заключить соглашение о международном контроле интернета

30.12 30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

29.12 Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении средств

29.12 Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году

29.12 США и Евросоюз осудили запрет в России «Мемориала»

29.12 Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года

29.12 ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности

• дальше…

09:42 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

07:47 Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

13.12 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

13.12 Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

10.12 Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев

09.12 Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

• дальше…

15:58 «А-95» заявляет о незаконном преследовании со стороны органов прокуратуры

08:18 Журналист Цимбалюк покинул Россию из-за угрозы личной безопасности

07:41 Ахметов за год поднялся на 130 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg

07:21 Позитив недели. Наш новый БПЛА Gekata усилит воздушную разведку

30.12 Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году

30.12 СНБО планирует определить первых олигархов к концу мая – Данилов

30.12 Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

30.12 На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году

30.12 30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

30.12 Лещенко возвращается в набсовет Укрзализныци

29.12 ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности

29.12 Зеленский ввел санкции против двух новых украинских телеканалов - указ

29.12 Зеленский утвердил новую Стратегию информационной безопасности Украины - указ

28.12 ГБР возбудило два уголовных производства против экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили

28.12 Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады

• дальше…

10:01 Капитализация Apple преодолела отметку в $3 триллиона

09:20 Двухфакторная идентификация больше не самый безопасный способ защиты

09:05 Вакцина от «омикрона»: кто ее разрабатывает и когда ее ждать

08:38 Совладелец АТБ инвестировал $5 млн в украинский стартап по производству роботов Deus Robot

30.12 Власти Кореи порекомендовали Apple и Google забанить P2E-игры

30.12 Названы самые дорогие аукционные автомобили 2021 года

30.12 Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

29.12 Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой передачи энергии из космоса на земные приёмники

29.12 Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix

29.12 Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году

29.12 В Китае создан первый в мире робот-прокурор

28.12 Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580

28.12 Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования

28.12 Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул антенну для передачи данных на Землю

28.12 «Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно