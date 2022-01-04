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Журналист Цимбалюк покинул Россию из-за угрозы личной безопасности
08:18 04.01.2022 |
Единственный аккредитованный украинский журналист в России Роман Цимбалюк сообщил, что покинул российскую территорию из-за угрозы личной безопасности.
«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они «взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно», - сказал Цимбалюк в интервью Громадському, опубликованному в понедельник.
Цимбалюк 13 лет работал в Москве как собственный корреспондент агентства УНИАН.
Прокуратура Москвы в декабре сначала обязала прийти, а затем упразднила вызов Цимбалюка для предоставления объяснений.
Ранее российские власти публично обвинили украинского журналиста в экстремизме. Цимбалюк и его адвокат заявили о намерении обращаться в независимые международные судебные инстанции.
МИД Украины, комментируя обвинения в отношении Цимбалюка в экстремизме, заявило, что власти России продолжают «выжигать медийную среду».
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