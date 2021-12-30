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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

09:45 30.12.2021 |

Политика, Мир

 Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії / Європейська правда

Завтра ми відзначаємо 30 років із моменту встановлення дипломатичних відносин між Великою Британією та Україною.

Ми були одними із перших, хто визнав незалежність України після завершення Холодної війни, що з надзвичайним оптимізмом ознаменувало нову еру в житті вашої країни. Ще улітку 1990 року, відвідуючи Київ, Маргарет Тетчер сказала: "Британія ... прийшла, щоби лишитися тут надовго".

Я продовжу демонструвати потужну підтримку України з боку нашої держави під час свого візиту наступного місяця.

З часів отримання незалежності Україна зробила величезний поступ у свободі та демократії, а наші відносини ніколи не були міцнішими ніж зараз. Лише кілька тижнів тому я вітала мого друга й колегу Дмитра Кулебу в Лондоні на важливому двосторонньому саміті. Як демократичні й волелюбні країни ми домовилися співпрацювати тісніше для просування наших інтересів у різних сферах - від вільного підприємництва та безпеки до технологій майбутнього, - користуючись міцним фундаментом відносин, який ми заклали разом.

Минулого року ми підписали угоду про вільну торгівлю, що сприятиме економічному зростанню обох наших країн.

Ми збільшуємо до 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів нашу підтримку торгівлі у пріоритетних галузях економіки, зокрема у сфері технологій, інфраструктурних проєктів і розвитку чистої енергетики. Це ті сфери, в яких Україна може досягти такого ж успіху, як і у сільському господарстві, яке вже досягло світового рівня. Ми можемо максимально скористатися передовим британським досвідом зелених інновацій, як-от вітрова та воднева енергетика, аби Україна змогла зменшити свою залежність від імпорту російського палива та каталізувати торгівлю й інвестиції.

Ми пишаємось тим, що британські експерти продовжують робити свій внесок у економічні, політичні та правові реформи, які зміцнили свободу в Україні й допомогли їй стати сучасною демократичною державою.

Ми працюємо разом задля вирішення найбільш актуальних глобальних проблем, наприклад, зміни клімату. Зобов'язання, які Україна взяла на себе під час Конференції ООН із зміни клімату (COP26) у Глазго, є справді амбітними.

Щоби відзначити 30 років дипломатичних відносин, у 2022 році ми Велика Британія і Україна проведуть двосторонній Сезон Культури, щоб надати можливість успішному креативному сектору обох країни показати себе.

Ми також разом працюємо над зміцненням безпеки України.

Ми вже допомогли Україні употужнити її оборону спільними навчаннями, підтримкою на морі та підготовкою понад 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ (і далі буде). Велика Британія показує приклад іншим, роблячи найбільший в Європі внесок у НАТО - ми підтверджуємо слова ділом, захищаючи свободу і демократію.

Британія та її союзники стоять на боці України перед лицем не спровокованого й нічим не пояснюваного накопичення Росією військ на території вашої країни та вздовж її кордонів.

Ми не сприймаємо російську кампанію, спрямовану на підрив її демократичних сусідів. Я казала представникам російської влади, що вони повинні негайно припинити свої дестабілізаційні дії, поважати суверенітет і територіальну цілісність Україні та вести переговори всерйоз. Ці перемовини мають розпочатися у січні. Я продовжу тиснути на Росію для зменшення напруги й припинення її агресивної поведінки.

Ми скористалися головуванням у G7 та працювали через канали НАТО, щоб закликати Росію вивести своїх військових з України відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань. Тепер Росія повинна довести, що здатна тримати слово. Це значить дотримання зобов'язань, які Росія добровільно взяла на себе - від Гельсінського Заключного акту ОБСЄ та Мінських протоколів до Будапештського меморандуму, який гарантував "повагу до незалежності, суверенітету та кордонів України".

Ми знаємо, що поточну ситуацію можна вирішити лише на основі цих угод і принципів свободи, демократії і верховенства права, які вони уособлюють.

Наша рішучість непохитна.

Велика Британія та інші члени НАТО чітко заявили, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде надзвичайною стратегічною помилкою. Ми потужно відреагуємо на будь-який подібний крок, зокрема запровадивши скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.

Ми уважно слідкуємо за зусиллями Росії створити привід для конфлікту, поклавши на Україну чи НАТО брехливі звинувачення у провокаціях, що не мають нічого спільного з реальністю.

Україна продовжує демонструвати похвальну стриманість, а НАТО є оборонним альянсом. Ми чітко заявляли і заявляємо, що не маємо на меті загрожувати чи оточувати Росію. Прем'єр-міністр та я однозначні щодо цього.

Велика Британія та Україна продовжать стояти пліч-о-пліч з непохитною вірою у свободу та демократію. Ми поборемо ворожі дії та повною мірою реалізуємо потенціал наших відносин. Саме так ми забезпечимо процвітання обох наших великих народів.
 

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