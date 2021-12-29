Зеленский ввел санкции против двух новых украинских телеканалов - указ

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - сказано в тексте указа.
В частности, президент ввел решение СНБО о введении санкций против "Медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа" и "Телепростора".
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Санкции предусматривают, в частности, что украинским чиновникам запрещено выдавать какие-либо лицензии и пользование радиочастотными ресурсами Украины.
Кроме того, юридические лица-владельцы этих телеканалов не могут совершать каких-либо финансовых операций на территории Украины и со счетов украинских банков.
Санкции введены сроком на 5 лет.