Финансовые новости
- |
- 28.12.21
- |
- 21:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депутат «Слуги народа» Ковалев купил «4 канал» – СМИ
13:44 28.12.2021 |
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил телевизионный "4 канал" у бывшего народного депутата Дмитрия Добродомова. Об этом написала Украинская правда со ссылкой на собственные источники и официальные данные структуры в Едином государственном реестре юрлиц.
По данным собеседников УП, Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Также telegram-канал PavlovskyNEWS сообщил, что Ковалев подтвердил ему покупку телеканала, став единоличным собственником "4 канала".
По словам Ковалева, сделка планировалась около года. Сперва был монолог с владельцами, которые не спешили с продажей, а дальше уже начался диалог. Сумма сделки не разглашается. В канал планируют инвестировать деньги, но пока нет точных цифр, так как ведутся переговоры. Ковалев утверждает, что телеканал - самоокупаемый, говорится в сообщении.
Нардеп уточнил, что канал будет информационно-развлекательным и на нем останется проукраинская позиция и контент.
Более детально вопросами телеканала нардеп планирует заняться уже после новогодних праздников, сообщает PavlovskyNEWS.
Согласно данным госреестра юрлиц, учредителем юридического лица ООО "ТРК "Интеррадио" является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4,36 млн грн.
Бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители нардепа, предполагают в УП.
В феврале 2021 года Дмитрий Добродомов стал совладельцем и директором "4 канала".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
|Позитив недели. Террористов, сбивших «Боинг» рейса MH17, осудят пожизненно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
В РУБРИКЕ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Депутат «Слуги народа» Ковалев купил «4 канал» – СМИ
|«Слуга народа» в начале февраля начнет применять императивный мандат к местным депутатам - глава партии Шуляк
|Глава СН о присоединении членов фракции к МФО «Разумная политика»: Пусть сдают мандат и создают свои политбренды
|Спикер Рады не получал уведомлений относительно подозрения, выдвинутого Порошенко – депутат Геращенко
Это интересно
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет
|TikTok обогнал Google по популярности в мире - теперь это самый посещаемый сайт
|Учёные выяснили, как легко продлить жизнь литиевых аккумуляторов на 30 %
|В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия
|Samsung анонсировала игровой стандарт HDR10+ GAMING для дисплеев — HDR с низкой задержкой и переменной частотой
|Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса - исследования