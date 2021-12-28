Депутат «Слуги народа» Ковалев купил «4 канал» – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил телевизионный "4 канал" у бывшего народного депутата Дмитрия Добродомова. Об этом написала Украинская правда со ссылкой на собственные источники и официальные данные структуры в Едином государственном реестре юрлиц.

По данным собеседников УП, Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Также telegram-канал PavlovskyNEWS сообщил, что Ковалев подтвердил ему покупку телеканала, став единоличным собственником "4 канала".

По словам Ковалева, сделка планировалась около года. Сперва был монолог с владельцами, которые не спешили с продажей, а дальше уже начался диалог. Сумма сделки не разглашается. В канал планируют инвестировать деньги, но пока нет точных цифр, так как ведутся переговоры. Ковалев утверждает, что телеканал - самоокупаемый, говорится в сообщении.

Нардеп уточнил, что канал будет информационно-развлекательным и на нем останется проукраинская позиция и контент.

Более детально вопросами телеканала нардеп планирует заняться уже после новогодних праздников, сообщает PavlovskyNEWS.

Согласно данным госреестра юрлиц, учредителем юридического лица ООО "ТРК "Интеррадио" является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4,36 млн грн.

Бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители нардепа, предполагают в УП.

В феврале 2021 года Дмитрий Добродомов стал совладельцем и директором "4 канала".