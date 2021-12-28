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«Слуга народа» в начале февраля начнет применять императивный мандат к местным депутатам - глава партии Шуляк
13:37 28.12.2021 |
Политическая партия "Слуга народа" намерена в начале февраля 2022 года принять первые решения по поводу применения императивного мандата к местным депутатам от политической силы.
"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Они их подготовят до текущего этого года, то есть, чтобы уже в январе-феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру. Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердит руководство партии", - заявила председатель партии Елена Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Она подчеркнула, что существует определенная юридическая процедура применения императивного мандата, поэтому для полного понимания ситуации на местах областные организации и получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами "на вылет".
В то же время на уточняющий вопрос о том, о скольких местных депутатах из общего числа в 6 тыс 407 может идти речь, политик отметила, что "пока этого никто не сможет сказать, потому что областные организации только сейчас получили задание предоставить списки таких депутатов", но продчеркнула, что "вряд ли кто-нибудь хотел бы применить этот механизм в личных целях или для наказания кого-то неугодного". "Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение", - добавила Шуляк.
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