Глава СН о присоединении членов фракции к МФО «Разумная политика»: Пусть сдают мандат и создают свои политбренды

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что членам их фракции в парламенте, которые решили войти в состав межфракционного объединения "Разумная политика", следует сначала сдать депутатские мандаты и только после этого участвовать в создании новых политических брендов.

"Надеюсь, что все желающие уже перешли. В то же время хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены (присоединиться к МФО "Разумная политика" - ИФ): сдавайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента", - заявила Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время она отметила, что МФО "Разумная политика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа" и настроения внутри политсилы.

"К примеру, ведутся ли переговоры членов МФО "Разумная политика" с другими представителями нашей политической силы в парламенте? Да, ведутся. Приезжают ли представители МФО "Разумная политика" в регионы и работают с представителями наших областных организаций? Работают. То есть это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми", - пояснила политик.

Кроме того, по ее словам, возможность лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова мандата "теоретически остается, но юридически это довольно сложное решение".

"Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет, - это самому сдать мандат. Это вопрос политической культуры, но, разумеется, Разумков этого делать не собирается", - добавила Шуляк.