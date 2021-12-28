Спикер Рады не получал уведомлений относительно подозрения, выдвинутого Порошенко – депутат Геращенко

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко утверждает, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал никаких официальных уведомлений относительно подозрения, выдвинутого в адрес пятого президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко.

"На прошлой неделе Генпрокуратура объявила о подозрении Петру Порошенко. Правда, сама госпожа генпрокурор при этом самоустранилась, а этот сомнительный листочек подписал один из заместителей. Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы "орган или должностные лица, которые задержали народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили в отношении него меру пресечения… немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, уведомили об этом главу Верховной Рады", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбук.

При этом Геращенко подчеркнула, что на минувшей неделе депутаты направили спикеру Верховной Рады письмо с просьбой предоставить соответствующие копии уведомлений в отношении Порошенко.

"Сегодня утром пришли к Руслану Стефанчуку. Оказалось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал, хотя от дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа", - написала Геращенко.

Депутат добавила, что это "очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу".

Агентство "Интерфакс-Украина" направило запрос в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой разъяснить ситуацию с процессуальными решениями, принятыми Бюро после уведомления Порошенко о подозрении.

В Офисе генпрокурора агентству пока не удалось получить комментарий относительно процессуальных действий в рамках выдвинутого Порошенко подозрения. Также агентство не получило информацию из Офиса генпрокурора по поводу того, направлялось ли ходатайство в суд об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд. грн и принималось ли судом какое-либо решение по задержанию Порошенко и доставке в суд, как об этом написали некоторые СМИ.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко является незаконным, не имеет никаких правовых оснований. В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.

23 декабря в ГБР пришли защитники Порошенко, однако советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила, что "ожидался Порошенко, адвокаты и их присутствие не предусматривались". Говоря о том, почему в ГБР не пустили народных депутатов от "Европейской солидарности", она пояснила: "В связи с временными карантинными ограничениями предложили вариант воспользоваться почтовым ящиком для фиксации обращений".

24 декабря защита Порошенко заявляла, что ожидает официальную информацию из Печерского районного суда и из Офиса генпрокурора относительно подачи ходатайства в суд об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн по делу о поставках угля из оккупированной территории.

"Такая информация вполне может быть правдивой, тем более, что эти органы молчат и свои комментарии не дают" – сказал на брифинге в пятницу в Киеве адвокат Порошенко Игорь Головань.

Адвокат Илья Новиков уточнил: "Нам пока не известно, принял ли Печерский или другой суд решение по поводу ареста Петра Порошенко (заочно), мы ориентируемся на информацию в СМИ… Достоверно мы знаем, что такое решение не принималось в присутствии адвокатов Порошенко".