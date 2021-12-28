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Вице-президент США впервые прокомментировала российскую угрозу в отношении Украины
07:56 28.12.2021 |
Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что Штаты предупредили президента РФ Владимира Путина о готовности применить "невиданные санкции" против России, если он начнет новую агрессию против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью CBS News.
По распределению ответственности в действующей администрации, вице-президентка обычно не комментирует внешнеполитические вопросы. Это ее первое заявление о российской угрозе в отношении Украины.
На вопрос журналистки о том, что в Белом доме думают о вероятности "горячей войны" в Европе в ближайшее время, Камала Гаррис ответила, что администрация продолжает прямые контакты с Кремлем.
"Президент, как вам известно, недавно имел виртуальную встречу с Путиным, и мы очень четко заявили, что Россия не должна посягать на суверенитет Украины, что мы должны отстаивать, и отстаиваем её территориальную целостность. Мы сотрудничаем с союзниками в этом вопросе, и очень четко дали понять, что готовы применить невиданные санкции", - заявила Камала Гаррис.
Она не дала четкого ответа на уточнение, идет ли речь о санкциях против Владимира Путина лично, отметив только, что ему об этом сказали очень прямо и что переговоры ведутся напрямую, а также ведется постоянная коммуникация с союзниками.
Интервьюер отметила, что санкции США до сих пор были карательными, а не превентивными и еще не останавливали Путина.
"Повторюсь, что санкции, о которых мы говорим - это то, чего мы до сих пор не делали", - ответила Гаррис.
Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.
23 декабря Путин заявил, что Россия немедленно хочет гарантий безопасности от США и анонсировал переговоры в Женеве.
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