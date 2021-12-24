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Вступление в ЕС поддерживают 67% украинцев, в НАТО – 59%
12:44 24.12.2021 |
Подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС, и в НАТО.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря, сообщает "Европейская правда".
В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором. В КМИС подчеркивают, что обычно эти две категории респондентов в результате не участвуют в референдумах.
Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.
В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы за, 28,1% - против.
Среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.
Среди жителей Запада и Центра большинство опрошенных поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге и Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержало бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились практически поровну.
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