Вступление в ЕС поддерживают 67% украинцев, в НАТО – 59%

Подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС, и в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря, сообщает "Европейская правда".

В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором. В КМИС подчеркивают, что обычно эти две категории респондентов в результате не участвуют в референдумах.

Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.

В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы за, 28,1% - против.

Среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.

Среди жителей Запада и Центра большинство опрошенных поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге и Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержало бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились практически поровну.