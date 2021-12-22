Финансовые новости
- |
- 22.12.21
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Клуб Экспертов представил первую передачу с анализом основных политических идеологий
22:16 22.12.2021 |
Клуб Экспертов представил видео передачу посвященную рождению и становлению основных политических идеологий. В качестве эксперта выступил политолог, соучредитель Клуба Экспертов Даниил Богатырев.
В ходе передачи эксперт проанализировал ход истории и возникновение идеологий, охарактеризовал 20-ый век как поле ожесточенной конкуренции политических идеологий. Тема не ограничилась двадцатым веком, в 21веке политики, по словам эксперта, продолжают использовать всё те же политические идеологии.
По мнению эксперта Д.Богатырева, идеология это внутренняя непротиворечивая система мировоззрения, которая определяет цели развития и существования того или иного общества и отдельных индивидуумов в рамках этого общества. Эксперт также рассказал о том, как развивалась мировая история до того, как настала эпоха идеологий. Философы выделяют 3 основные парадигмы в истории человечества:
- премодерн (традиционное общество) - 7000 лет до нашей эры-17 век нашей эры,
- модерн (современное общество) - 17 век-20 век,
- постмодерн - 21 век и наши дни.
Клуб Экспертов посвящен политологии, экономике, науке, футурологии, содержит экспертные мнения и анализ обсуждаемых тем.
Данное видео доступно для просмотра по ссылке Рождение и становление политических идеологий - YouTube
Подписаться на канал можно по ссылке Клуб экспертов - YouTube
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
ТОП-НОВОСТИ
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
|Позор на конкурсе в САП. Почему Зеленский опять обманул Байдена и МВФ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Клуб Экспертов представил первую передачу с анализом основных политических идеологий
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
|ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
|Турецкие Anka: Что за боевые беспилотники будут производить в Украине
Это интересно
|Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США
|MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC
|Геймеры потратили на PUBG Mobile и Honor of Kings 5,6 млрд долларов за текущий год
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса