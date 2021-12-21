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США и Британия направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками - СМИ
США и Великобритания направили в Украину группы экспертов, являющихся специалистами в области борьбы с кибератаками, сообщило издание The New York Times.
"Соединенные Штаты и Великобритания втайне направили экспертов по кибервойне в Украину в надежде лучше подготовить ее к противостоянию ", - пишет издание.
Отмечается, что реализацией угроз "будет не вторжение с 175 тыс. военнослужащих, которых Россия собирает на границе, а кибератаки, которые выводят из строя электросети, банковскую систему и другие важнейшие компоненты экономики и правительства Украины".
Издание приводит слова сенатора Ангуса Кинга - члена Сенатского комитета по разведке, который заявил: "Я не думаю, что есть хоть малейшее сомнение в том, что если произойдет вторжение или другой вид вторжения в Украину, оно начнется с киберпространства".
В статье говорится, что хотя правительства двух стран не представили подробностей, источники из числа официальных представителей заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность более масштабного развертывания в Украине сил по борьбе с кибератаками, включая ресурсы киберкомандования США. Они отказались сообщить о том, что представляют собой направленные группы экспертов. В заявлении администрации Байдена говорится только, что США "давно поддерживают усилия Украины по укреплению киберзащиты и повышению ее киберустойчивости".
Пресс-секретарь британского правительства заявила, что помощь, которую оказывали Великобритания и ее союзники, носит оборонительный характер.
The New York Times пишет, что американские представители заявляют, что "находятся в состоянии повышенной готовности" в связи с приближением рождественских праздников.
Тем не менее, как пишет издание, они утверждают, что если Россия "действительно предпримет кибератаку, либо как самостоятельное действие, либо как предвестник физической атаки, то, скорее всего, это произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января, сообщают источники, владеющие разведданными".
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