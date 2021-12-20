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Президент Польши выступил против любых уступок России
15:59 20.12.2021 |
Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Россия должна сделать шаг назад в нынешней ситуации с наращиванием войск у границы Украины.
Об этом он заявил пресс-конференции в Гуте с президентами Украины и Литвы в понедельник 20 декабря, сообщает "Европейская правда".
"Безопасность Украины является фундаментальным вопросом. Мы не только не должны допустить военное нападение на Украину, а сделать все, чтобы предотвратить такую атаку", - подчеркнул он.
"Я против любой политики уступок России. Именно Россия должна оставить все эти действия, которые она предпринимала в последнее время: в 2008 году нападение на Грузию, в 2014-м - на Украину, сейчас Россия оккупирует части грузинской территории и части Донецкой и Луганской областей, есть оккупация Крыма, которая нарушает международное законодательство", - заявил Дуда.
По его словам, ни одно демократическое государство не может принять такое положение дел.
"Когда мы ставим вопрос, кто должен уступить, то ясно, что Россия должна сделать шаг назад", - сказал президент Польши.
Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.
В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.
В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
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