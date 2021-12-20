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Зеленский и Порошенко выходят во второй тур на выборах президента. У Зеленского самый большой антирейтинг - центр «СОЦИС»
13:01 20.12.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в случае, если голосование пройдет в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром "СОЦИС".
В пресс-релизе с результатами, обнародованном в понедельник, отмечается, что за Зеленского готовы проголосовать 16,7% респондентов, за Порошенко - 12,3%.
Народный депутат (фракция "Батькивщина") Юлия Тимошенко находится на третьем месте рейтинга, свой голос за нее готовы отдать 8,6% опрошенных. Нардеп (фракция "ОПЗЖ") Юрий Бойко занимает четвертую строчку рейтинга с результатом 7,9% голосов, политик Игорь Смешко на пятом месте с рейтингом 5,1%.
При этом, за бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы проголосовать 4,9% респондентов, политика Евгения Мураева - 4,3%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 4,3%, нардепа Виктора Медведчука - 1,4%, экс-нардепа Олега Тягнибока - 0,9%, экс-нардепа Олега Ляшко - 0,8%, нардепа Киру Рудык - 0,1%.
Еще около 15,7% респондентов не знают за кого-то проголосуют на президентских выборах, 11,7% не будут поддержать ни одного из кандидатов. При этом 4,1% опрошенных вообще не планируют принимать участие в голосовании.
Социологическое исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводилось центром "СОЦИС" в период с 11 по 16 декабря 2021 года. Его результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области.
Опрос не проводился на территории временно оккупированных АР Крым, г. Севастополя и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.
В общей сложности методом телефонного интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.
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