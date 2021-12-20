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«СОЦИС»: В Раду проходят 5 партий. Рейтинг «Евросолидарности» - 12,3%, «Слуги народа» - 12,1%
12:45 20.12.2021 |
В Верховную Раду попадают пять партий, поддержка избирателями партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" практически одинакова, свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром "СОЦИС".
В пресс-релизе с результатами, обнародованном в понедельник, отмечается, что бы выборы в украинский парламент проводились в следующее воскресенье, то за партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 12,3% избирателей, а за партию "Слуга народа" - 12,1%.
Партия "Батькивщина" получает 8,3% поддержки избирателей, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,8%. За партию "Разумная политика" готовы проголосовать 5,5% респондентов.
Остальные партии пока не преодолевают 5-процентный барьер, чтобы попасть в законодательный орган. Так, "Сила и честь" набирает 4,2%, "Свобода" и "Наши" - по 3,6%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%.
За "Партию Шария" готовы отдать свои голоса 1,8% респондентов, "Голос" и "Удар Виталия Кличко" - по 1,5%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - 1,3%, другая партия - 0,9%.
Ни одну партию не поддерживают 14,2% респондентов, не будут голосовать - 3,3%, отказались отвечать или не знают - 15,1%.
Социологическое исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводилось центром "СОЦИС" в период с 11 по 16 декабря 2021 года. Его результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области.
Опрос не проводился на территории временно оккупированных АР Крым, г. Севастополя и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.
В общей сложности методом телефонного интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.
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