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Встреча Путина и Зеленского не готовится - Песков
12:36 20.12.2021 |
Подготовка встречи президентов России и Украины не ведется, никаких конкретных предложений из Киева не поступало, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал Песков журналистам.
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